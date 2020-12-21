Москва, , 17:20 — REGNUM Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина сегодня, 21 декабря, предложила ввести в России продовольственные карточки, а также социальное питание для малоимущих. Оглоблина отметила, что в период падения уровня заработных плат и роста безработицы недопустимо повышать цены на базовые продовольственные товары.

Карточки на хлеб и муку. 1917

Конечно, власти добились соглашения о заморозке цен на базовые продовольственные товары, но действовать оно будет только три месяца, а значит, далее цены снова будет «регулировать рынок».

Стоит отметить, что инициатива Оглоблевой не нова — об идее введения продовольственных карточек в том или ином виде вспоминают в России с завидной регулярностью, тем не менее власти на федеральном уровне эту идею многие годы не поддерживают. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров обратил внимание, что вопрос введения системы продовольственных карточек имеет и другую плоскость:

Продовольственные карточки — обычная практика для любой экономики любого политического строя в условиях кризиса. Я думаю, что нет ни одного психически здорового человека в нашей стране, который бы отрицал наличие кризиса. Я напомню, что, например, в демократической, процветающей Великобритании продовольственные карточки были отменены только в 1955 году — 10 лет спустя после войны. Поэтому главный вопрос не в том, нужны они или не нужны, — это вопрос прикладной, а в том, кто будет главным благоприобретателем от централизованной государственной или муниципальной (неизвестно, будет ли это федеральная или региональная, муниципальная программа) системы продовольственных карточек.

Очевидно, что эта система, как мы видим, например, в системе так называемых молочных кухонь в Москве, где абсолютно доминирует производитель молочной продукции — единственный, конкретный, уникальный. Не знаю, по какому конкурсу он побеждал, как часто этот статус обновляется, но это факт. Поэтому главный вопрос продовольственной карточной системы — кто будет основным бизнес-приобретателем. Будет ли это монополист, будет ли это какой-то инсайдерский прикормленный бизнесмен, будет ли это результатом открытых, прозрачных тендеров, при том, что и ФАС России, и представители правительства РФ в один голос говорили, что абсолютное большинство тендеров — непрозрачно, является предметом сговора. Так и здесь вопрос №1: кого из производителей поддержат продовольственные карточки.