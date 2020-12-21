Харьков, Украина, 21 декабря 2020, 17:15 — REGNUM Именем мэра Харькова Геннадия Кернеса могут назвать одну из улиц города, а также станцию метро. Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщило 21 декабря издание «Новое время».
По его словам, на обсуждение общественности также вынесут вопрос о строительстве памятника Кернесу.
Напомним, 61-летний Кернес скончался в берлинской клинике Charite в ночь на 17 декабря 2020 года от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.
Читайте ранее в этом сюжете: В Харькове определились, как будут организованы похороны Кернеса