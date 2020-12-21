Харьков, Украина, , 17:15 — REGNUM Именем мэра Харькова Геннадия Кернеса могут назвать одну из улиц города, а также станцию метро. Об этом заявил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, сообщило 21 декабря издание «Новое время».

«Я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро присвоить имя Геннадия Адольфовича. Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро — мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций», — рассказал чиновник.

По его словам, на обсуждение общественности также вынесут вопрос о строительстве памятника Кернесу.

Напомним, 61-летний Кернес скончался в берлинской клинике Charite в ночь на 17 декабря 2020 года от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

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