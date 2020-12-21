Москва, , 17:04 — REGNUM Госдума 22 декабря во втором чтении рассмотрит законопроект о госрегулировании цен на продукты питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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"Поправками правительству дается право устанавливать предельные розничные цены на первоочередные продукты питания на срок не более чем 90 дней», — отметил Жуков.

Сегодня такое право у правительства есть, если цены вырастают на 30%, отметил парламентарий.

«Дается возможность правительству более оперативно реагировать на повышение цен, — все в курсе новых поручений, которые дал президент, и мер, которые предпринимаются правительством», — сказал Жуков.

В России начали снижаться цены на подсолнечное масло и сахар.