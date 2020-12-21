Киев, , 16:58 — REGNUM Четверть жителей Украины верят в возможность досрочных выборов президента страны в 2021 г. К такому выводу пришли сотрудники Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), которые провели соответствующий опрос. Результаты опроса опубликованы 21 декабря на сайте Фонда «Демократические инициативы».

«25% считают, что в 2021 году [возможны] досрочные выборы президента, 33% считают возможными досрочные выборы Верховной рады, 39% считают, что вероятна смена правительства в течение 2021 года», — сказано в документе.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года. Всего было опрошено 2004 совершеннолетних жителя подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее социологи опубликовали результаты опроса, согласно которым 28% жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского «неудачником года».

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