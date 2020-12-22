Москва, , 03:41 — REGNUM По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, России удалось за прошедшие 15 лет донести до сознания Запада, что Россия является самостоятельной державой, для которой свои национальные интересы — на первом месте. И это главное достижение российской внешней политики. Можно ли, согласившись с Лавровым в главном, дополнить это высказывание, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Вряд ли можно назвать промежуток, в который было достигнуто понимание Западом наличия России как самостоятельной державы, 15-летним, ведь еще присоединение Крыма в 2014 году вызывало на Западе оторопь и непонимание — как «такое» могло произойти? Кроме того, можно усомниться и в самом факте полной и окончательной российской самостоятельности.

Да, пусть российскую политику не прописывают к принятию и исполнению где-то за рубежом, для полной самостоятельности этого, увы, недостаточно. Читайте статью Михаила Демурина «Полностью ли самостоятельная держава Россия и как ей стать таковой».