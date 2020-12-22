Москва, , 02:06 — REGNUM Российский успех в создании вакцины от ковида, о котором уже с высокой долей уверенности можно говорить, вызывает закономерную реакцию. О том, как разворачивается информационная атака на российскую вакцину и какие грязные приемы в ней используются, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Работа над вакциной James Gathany

Остается под вопросом происхождение вируса, вызвавшего ковид-эпидемию, был ли он естественным или искусственным. Но несомненно одно, в «гонку за вакциной» включилсь все государства, у которых были к этому научно-производственные возможности. Еще бы, ведь победа или хотя бы одно из первых мест в этой гонке сулят весомые плюсы как в международном престиже, так и чисто финансового свойства. Поэтому не удивительно, что российская вакцина, по срокам создания серьезно обошедшая конкурентов, вызвала сначала оторопь, а потом яростное пожелание провала.

Отставшие конкуренты могут недополучить миллиарды прибыли, поэтому в ход идут такие наглые и топорные попытки дискредитации, как та, якобы имевшая источник в «запрете российской вакцины в Турции», разоблачение которой раскрыло многое в мотивации и структуре западных «фейкометов». Читайте статью Александра Халдея «Почему начались информационные атаки на русский «Спутник»?».