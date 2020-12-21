Ярославль, , 16:36 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вошёл в президиум обновлённого Государственного Совета в качестве главы комиссии «Молодёжная политика». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правовой информации.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Состав и посты в Госсовете 21 декабря утвердил своими указами и распоряжением Владимир Путин. Государственный совет обновился в связи с изменениями в Конституции страны.

Ранее в президиуме Госсовета было 8 человек, которые менялись раз в полгода. В последнем составе Дмитрия Миронова не было. Теперь в состав президиума вошло 28 членов, в числе которых и ярославский губернатор. Как и другие главы постоянных комиссий, он будет работать в президиуме на постоянной основе. Стоит отметить, что Миронов и ранее возглавлял комиссию по молодёжной политике Госсовета.

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