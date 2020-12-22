Москва, , 00:07 — REGNUM В декабре 1941 года советские войска отбросили фашистов от Москвы, спасая СССР и продвигаясь к Победе. Через 50 лет, в декабре 1991 года СССР был уничтожен. Почему страну, за которую отдавали свои жизни советские бойцы, в 1991 году никто не защитил? О способе найти ответ на этот тяжелый вопрос рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM ©

Когда враг под гитлеровским флагом напал на СССР, всем советским людям было понятно, что речь идет о выживании, о свободе, о том, чтобы не отдать свою страну и не попасть в унизительное рабство. Тогда все было поставлено на службу этой цели и слова «все для фронта, все для победы», значили действительно «все».

Но победив, советские люди столкнулись с другим врагом, с теми, кто хотел развалить СССР, используя для этого другие способы нападения, применяя специальные приемы для уничтожения культуры и организованности. Зачем нужна воинская культура, готовность к подвигу, высокие переживания в мирное время, когда «важнее маленькое счастье маленького человека»? Результат такого подхода обнаружился окончательно в декабре 1991-го, но стал виден уже задолго до того. Читайте статью Владимира Павленко «Дорога длиной в пятьдесят лет: два декабря российской истории».