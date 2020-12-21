Кишинёв, , 16:31 — REGNUM Вопрос вотума недоверия правительству Молдавии будет рассматриваться парламентом республики 23 декабря, сообщили 21 декабря в пресс-службе законодательного органа.

Молдавские депутаты соберутся на внеочередное заседание в 15:00 (время местное).

Напомним, вопрос вотума недоверия правительству Иона Кику рассматривается с подачи оппозиции — Партии действия и солидарности, ранее возглавляемой избранным президентом Молдавии Майей Санду.

Роспуск правительства позволит Санду добиться проведения новых выборов в парламент.

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