Будапешт, , 16:23 — REGNUM 20 декабря шесть венгерских оппозиционных партий проевропейского толка объявили об объединении к выборам 2022 года, чтобы совместными усилиями победить правящую партию «Фидес» Виктора Орбана. Об этом передает Onet.pl.

Здание парламента. Будапешт. Венгрия Сергей Орлов © ИА Красная Весна

По словам руководителей ряда оппозиционных партий, в числе которых оказалась и левая «Демократическая коалиция», и правая «Йоббик», и либеральное движение «Моментум», они будут баллотироваться в совместной коалиции с одним кандидатом на пост премьер-министра. Кроме того, они будут координировать совместную деятельность в каждом из 106 избирательных округов страны.

Венгерский депутат Европарламента Клара Добрев, член «Демократической коалиции» и вице-председатель Европейского парламента, назвала это «историческим моментом в политике».

Недавние опросы показывают, что объединенная оппозиция может победить влиятельную партию венгерского премьер-министра Орбана. Так, результат опроса, опубликованный в этом месяце в венгерском издании Medián, показал, что популярность правящей партии «Фидес» в настоящее время упала до 32%, хотя в июне она имела 40% поддержки.