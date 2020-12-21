Москва, , 16:17 — REGNUM Введение «зарплат» для матерей будет способствовать улучшению демографической ситуации в России, заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Я предложил назначить регулярную выплату россиянкам, воспитывающим детей. Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Россия находится в глубоком демографическом кризисе», — отметил Шеин в соцсетях.

Он обратил внимание на то, что «без принятия дополнительных мер население сократится на четверть и средний возраст в стране существенно состарится».

"На сегодня простое воспроизводство населения сохраняется только в Чечне (за 15 лет коэффициент рождаемости и здесь сократился на треть), в Тыве, Горном Алтае и, благодаря мощнейшим социальным выплатам, на Сахалине. Во всей остальной части России запущен процесс фактического вымирания. В таком будущем не может быть ни развитой экономики, ни высоких доходов населения, ни пенсий», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Олег Шеин предложил ввести выплаты для родителей — «зарплаты» для мам, он намерен подготовить соответствующий законопроект.

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