Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Распространение в США вакцины от коронавируса производства компании Moderna идёт успешно, написал 21 декабря действующий американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Дональд Трамп Facebook.com/DonaldTrump

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По словам главы государства, распределение препарата в Штатах идёт «очень гладко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США на минувшей неделе началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna. Сам Трамп пока вакцинироваться не будет, потому что недавно переболел COVID-19.

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