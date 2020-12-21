Киев, , 16:07 — REGNUM Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Украинские гривны Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил аппарат украинского парламента 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что закон был передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего он вступит в силу.

Напомним, что Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий дефицит на уровне 5,5% ВВП, еще 15 декабря. За документ проголосовало 289 парламентариев при 226 необходимых, против всего 38.

Президент Владимир Зеленский после голосования заявил, что вокруг государственного бюджета на 2021 год было слишком много манипуляций:»Бюджет 2021 года стал объектом, не знаю, есть ли такой термин, но я бы назвал это политическим буллингом: лавина фейков, манипуляций, мифов», — пожаловался он, добавив, что на самом деле документ содержит повышение расходов в социальных сферах.