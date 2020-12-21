Москва, , 16:02 — REGNUM Мечта мэра Москвы Сергея Собянина о ресторанах с мишленовскими звёздами выступает в противоречие с продуктовыми карточками, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Мечта мэра о московских ресторанах с мишленовскими звездами — явно диссонирует с предложением Общественной палаты о введении продовольственных карточек в стране для малоимущих. Людей, хорошо знающих макарошки по-флотски, сложно удивить мишленовской звездой ресторана, в котором им никогда не доведётся побывать. А вот социальный контраст это усилит», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Парламентарий также напомнил о планах десятилетней давности Собянина переселить из Москвы «всех пенсионеров и остальную голытьбу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате предложили ввести в России продуктовые карточки для малоимущих, соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

В то же время 21 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что самый известный в мире ресторанный гид «Мишлен» впервые пройдет в Москве в 2021 году.