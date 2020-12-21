Минск, , 15:59 — REGNUM Должность уполномоченным по делам религий и национальностей в Белоруссии «сегодня становится ключевой, важнейшей». Об этом 21 декабря заявил Александр Лукашенко при назначении высокопоставленных чиновников, сообщает президентская пресс-служба.

Рассмотрев кадровые вопросы, Лукашенко назначил Владимира Орловского председателем Государственного таможенного комитета, Александра Румака — уполномоченным по делам религий и национальностей.

Также состоялись назначения Елены Богдан и Дмитрия Чередниченко заместителями министра здравоохранения, Ивана Лавриновича заместителем министра труда и социальной защиты, Сергея Митянского заместителем министра экономики, Михаила Гриба членом Минского горисполкома. С одобрения Лукашенко были также назначены председатели провинциальных райисполкомов. Напомним, в начале лета Александр Лукашенко обновил состав совета министров Белоруссии: 3 июня Александр Лукашенко своим указом отправил в отставку правительство Сергея Румаса, а 4 июня пресс-служба президента Белоруссии проинформировала о назначении новым премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. стал новым председателем правительства республики, сменив на этом посту Сергея Румаса.

Внеочередное «ператрахивание кадров» произошло в разгар президентской кампании, которую многие в Белоруссии и за рубежом не посчитали демократическими выборами. Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. с августа постсоветскую республику сотрясают массовые протестные выступления, на которые власти отвечают жестоким массовым террором, сопровождающимся похищениями людей, пытками и убийствами оппозиционеров.