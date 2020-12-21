Москва, , 15:57 — REGNUM На сегодняшний день военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной. Об этом сегодня, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства указал на высокие риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира.

«Не прекращается военная активность блока НАТО, продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями», — добавил российский лидер.

Путин также напомним о том, что США под надуманными предлогами уже вышли из Договора о противоракетной обороне и Договора по открытому небу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ — начальник главного оперативного управления Сергей Рудской заявлял, что НАТО значительно нарастило интенсивность действий в Чёрном море своих военно-морских сил, стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.

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По его словам, общая продолжительность пребывания в Чёрном море боевых кораблей Североатлантического альянса за 2020 год по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом возросла на 33%, а число полётов самолётов-разведчиков в Черноморском регионе увеличилось на 40%. При этом вблизи Крымского полуострова интенсивность воздушной разведки НАТО возросла на 61%.