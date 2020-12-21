Киев, , 15:56 — REGNUM Пять министров действующего правительства Украины проведут «онлайн-баттл» по приготовлению борща, сообщила 21 декабря пресс-служба украинского министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что таким образом украинские чиновники поддержат включение элемента «Культура и традиция приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что в «борщевом» турнире примут участие министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

«Онлайн-баттл», как предполагается, состоится вечером 22 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре экспертный совет рекомендовал министерству культуры и информационной политики Украины внести в национальный перечень элементов нематериальногокультурного наследия"Культуру приготовления украинского борща».