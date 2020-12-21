Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Российские власти выбрали новую тактику победы на выборах, которая может заключаться в открытом подлоге бюллетеней, в связи с этим новой администрации США во главе с демократом Джо Байденом необходимо готовиться к решительным действиям против Москвы, заявил оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза в статье, вышедшей в The Washington Post.

По его словам, российские власти в подготовке к следующим выборам, которые должны состояться 19 сентября, всё больше опасаются повторения прошлогоднего электорального «унижения», в рамках которого многие кандидаты от правящей партии «Единая Россия» проиграли «спойлерам или техническим кандидатам более мелких зарегистрированных партий».

"Прошли те времена, когда режим Владимира Путина мог обеспечить доминирование своей партии с помощью традиционных методов, таких как принуждение государственных служащих, контроль над СМИ или смещение кандидатов от оппозиции», — указал Кара-Мурза, отметив, что от этих методов не отказали, они просто перестали работать.

Оппозиционер связывает подобное развитие событий с тем, что граждане России «чувствуют всё большую усталость от двух десятилетий правления одного человека», о чём и говорит падение рейтинга главы государства. В связи с этим якобы лично глава Кремля поручил руководству «Единой России» добиться сохранения за партией по меньшей мере двух третей мест в Государственной думе РФ на следующих выборах.

Существование соответствующей директивы, о которой первоначально сообщила «Медуза», подтвердил, как подчеркнул Кара-Мурза, ряд источников. Подобный документ демонстрирует очевидное изменение в стратегии Москвы. До недавнего времени план российской власти состоял в том, чтобы «разбавить» протестное голосование множеством вновь созданных подставных партий и тем самым обеспечить послушность парламента в любой комбинации одобренных Кремлем партий. При такой конфигурации Думы, «подсмотренной» нынешним российским лидером в Восточной Германии, удалось бы обеспечить единогласное принятие любых инициатив президента.

«Кажется, подобной конфигурации уже недостаточно — и предлагаемая причина так же очевидна, как и сама директива», — продолжил оппозиционный политик.

По информации источников «Медузы» в Кремле, хорошие электоральные показатели «Единой России» предназначены главным образом для того, чтобы продемонстрировать новой администрации Джо Байдена «высокий уровень общественной поддержки» Путина.

«Проблема в том, что эта цель недостижима. Поскольку электоральные показатели «Единой России» колеблются в районе 30%, а многим ее кандидатам суждено проиграть в одномандатных округах благодаря успешной инициативе тактического голосования, инициированной лидером оппозиции Алексеем Навальным, кажется, что нет жизнеспособного пути к подавляющему большинству», — отметил Кара-Мурза.

В сложившихся условиях у Кремля нет иного выбора, кроме как пойти на наиболее жесткие методы — подброску бюллетеней. Однако такой шаг может стать причиной массовых акций протеста, которые можно было видеть в последние годы странах от Сербии до Украины и Грузии. В самой России в 2011 году «открытый подлог» выборов подтолкнул к беспрецедентным акциям протеста против властей.

«Тогда у режима были еще какие-то силы, чтобы противостоять общественному давлению. Сегодня всё уже может быть по-другому», — обратил внимание оппозиционер.

По прогнозам аналитиков, в 2024 году, когда нынешний президент страны, возможно, решить избираться на следующий срок, в России следует ожидать массовых акций протеста. Из-за изменения Кремлем плана выборов в Думу эти сроки могут сдвинуться, поэтому в сентябре проверке на прочность будет подвергнута не только устойчивость российского гражданского общества, но и приверженность Запада его принципам. В частности, на недавних слушаниях в Европарламенте Навальный призвал западных лидеров отказаться от признания результатов голосования в Думе, если в них не дадут участвовать оппозиционным кандидатам. Выборы, призванные продемонстрировать Джо Байдену поддержку Путина со стороны общества, могут стать первым серьезным испытанием внешней политики для следующего лидера США.