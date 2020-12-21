Париж, , 16:09 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что у президента страны Эммануэля Макрона «сохраняются симптомы» вируса SARS-CoV-2, но «его состояние стабильно».

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Как сообщает BFM TV, в понедельник, 21 декабря, после заседания правительства, в котором принял участие и президент Республики с помощью видеоконференции, Атталь заявил, что, несмотря на «сохраняющиеся симптомы болезни», президент смог «председательствовать на заседании правительства сегодня утром и совета безопасности вчера».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».

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