Москва, , 15:49 — REGNUM Соединённые Штаты начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Прибалтики, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ — трансляция»

»США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Прибалтики», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщило, что часть американских войск, которые могут быть выведены из ФРГ, будет перемещена в Польшу и на территорию других стран, и лишь часть вернётся в Соединённые Штаты.

Читайте также: Лукашенко заявил об «оголтелом поведении» Польши и Прибалтики