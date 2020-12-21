Джакарта, , 15:45 — REGNUM Государственная компания Индонезии PT Inalum подписала контракт с Emirates Global Aluminium (EGA), крупнейшей алюминиевой компанией в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Antara.

«Это шаг вперед, который показывает, что обе стороны укрепляют доверие», — заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

Подписанный контракт будет способствовать оптимизации печи плавильного завода Inalum в Батубаре, индонезийской провинции Северная Суматра. Контракт также сопровождается соглашением о размещении сотрудников EGA в индонезийской компании Inalum.

Посол отметил довольно высокий интерес компаний ОАЭ к расширению своего бизнеса в Индонезии, несмотря на пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, на несколько районов восточного побережья Китая приходится около 40% всей торговли страны с Индонезией.

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