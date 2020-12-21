Киев, , 15:46 — REGNUM Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии по решению конституционного кризиса, заявил на брифинге 21 декабря глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий.

Дипломат отметил, что именно вопрос качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один во время дискуссий с ЕС.

«И если мы после тяжелой работы не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу… я думаю, что окно возможностей для нас закроется», — сказал Точицкий.

Вместе с тем, посол не уточнил, что конкретно он вкладывает в это выражение, но подчеркнул, что что с точки зрения ЕС без эффективной и качественной судебной реформы любые другие достижения и реформы «не будут совершенными».

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября Зеленский официально попросил Венецианскую комиссию найти пути выхода из конституционного кризиса, который в настоящий момент происходит на Украине.

11 декабря на специальном совещании при участии президента Венецианская комиссия сформулировала свои выводы и рекомендации. Зеленский высказал множество слов благодарности и отметил, что юристы офиса президента и Верховной рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы «оперативно их учесть».

С тех пор и по сегодняшний день тема урегулирования конституционного кризиса офисом президента Украины больше не поднималась.