Баку, , 15:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которого стороны обсудили реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

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"Министры обменялись мнениями по поводу реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также повестки дня двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что дипломаты также провели обсуждение вопросов регионального характера, которые представляют взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан по-прежнему занимает первое место по объему инвестиций в экономику Черногории.