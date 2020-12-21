Киев, , 15:34 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный рейтинг «неудачников» года.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, представлены сегодня, 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, на Украине 28% граждан считают президента «неудачником года». На втором месте в этом рейтинге экс-президент Петр Порошенко — его считают неудачником 13,8% опрошенных.

Что же касается номинации «политик года», как объявили социологи, судя по результатам опроса, можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без «политика года».

«Конечно, относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему президенту Владимиру Зеленскому, но даже его назвали «политиком года» только 15%. Для сравнения — в прошлом году Зеленского считали «политиком года» 46% граждан», — отмечают организаторы опроса.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины методом личного интервью face-to-face с 2004 респондентами. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым 42% респондентов заявили, что президент Зеленский является «разочарованием года».