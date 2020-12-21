Москва, , 15:26 — REGNUM Руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» и норвежский политик Хендрик Вебер выступил за снятие антироссийских санкций.

По его словам, многие компании из скандинавских стран хотели бы вести торговлю с Россией, налаживать бизнес с Россией и Крымом, однако они боятся это делать.

«Единственный способ — призвать наше правительство, что санкции противоречат международному праву и мешают культурной, политической и деловой жизни между нашими странами», — сказал он во время презентации русскоязычного издания своей книги «Наш Крым» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, после чего ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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