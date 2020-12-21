Брюссель, , 15:23 — REGNUM В Брюсселе представили План действий по гендерным вопросам Евросоюза на 2021 — 2025 годы, в котором были закреплены направления гендерной политики на ближайшие пять лет. Однако Варшава наложила вето на принятие данного документа. Об этом передает Dziennik.

Причиной такого решения стало то, что министерство юстиции Польши во главе со Збигневом Зёбро выразило протест против содержания документа и потребовало от МИД республики блокировать его принятие. Там пояснили это решение тем, что слово «гендер» семантически расплывчато, не имеет определения в законодательстве ЕС и не фигурирует в основном законе ЕС, в отличие от выражения «равенство между мужчинами и женщинами» или «равенство между мужчинами и женщинами».

План действий по гендерным вопросам принимается в Европейском союзе каждые пять лет. Документ обязателен для реализации во всех странах-членах. Его положения в основном закрепляют план действий по обеспечению равенства мужчин, женщин, а также представителей иных гендерных идентичностей в политической и социально-экономической сферах.

Документ принимается лишь в том случае, когда Совет ЕС, в котором присутствует представители всех стран Союза, принимает его единогласно. Таким образом, представители одной страны могут наложить вето на принятие документа.