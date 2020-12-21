Красноярск, , 15:19 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин назначил заместителя главы города — руководителя департамента финансов Романа Одинцова на должность первого вице-мэра — руководителя департамента финансов. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в мэрии Красноярска.

Также Одинцов будет курировать работу департамента экономполитики и инвестиционного развития.

Справка: Роман Одинцов родился 7 июня 1975 года. Окончил Красноярский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Работал первым замминистра финансов Красноярского края и министром финансов Красноярского края. В последнее время являлся заместителем гендиректора одного из городских предприятий.

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