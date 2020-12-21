История вопроса

В соответствии с новыми положениями Конституции президент РФ Владимир Путин 14 октября 2020 года внес в Госдуму законопроект «О Государственном совете РФ». Документ определяет основы функционирования публичной власти, а также статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Сюжет содержит новости и комментарии о закреплении в законодательстве Госсовета, а также о его деятельности.