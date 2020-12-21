Москва, 21 декабря 2020, 15:17 — REGNUM Помощник президента РФ Игорь Левитин назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий указ об утверждении состава Госсовета сегодня, 21 декабря, подписал президент РФ Владимир Путин.
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Согласно документу, возглавлять Госсовет будет российский лидер.
Напомним, Государственный совет — это госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.