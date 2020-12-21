Москва, , 15:16 — REGNUM Успешные испытания вертолёта Ми-8АМТШ-ВН — «летающей боевой машины десанта», как его назвали в заголовках информагентств, — хорошая новость, контракт на серийное производство этих машин был подписан на Форуме «Армия-2019», заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.

«Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН — очень нужная машина. Вооруженные силы РФ ждут его на вооружение.

Это достаточно глубокая модернизация хорошо зарекомендовавшей себя и практически бессмертной модели вертолёта Ми-8/Ми-17.

Сама по себе концепция недорого, универсального вертолета, способного как доставлять десант к месту назначения, так и поддержать его мощным высокоточным оружием, причем и днем и ночью — очень перспективна.

Наличие бронезащиты не только кабины экипажа, но и десантной кабины — вообще на сегодняшний день исключительное преимущество.

Не может также не радовать, что вертолет будет оснащен новыми двигателями, с электронной системой управления и самыми современными решениями и материалами, который, несмотря на старый индекс ВК-2500, уже очень далеко ушел по всем параметрам от своего предка.

Думаю, такая машины будет иметь значительный экспортный потенциал, если у «Вертолетов России» хватит производственных мощностей и на поставки министерству обороны, и для внешних заказчиков», — высказал свое мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прошли успешные испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН с высокоточным оружием.

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