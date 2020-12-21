Москва, , 15:22 — REGNUM Состав Государственного совета РФ утверждён указом президента Владимира Путина. Документ опубликован 21 декабря на официальном портале правовой информации.

Председателем Госсовета является президент Владимир Путин, указано в приложении к указу. В состав Госсовета вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений, всего более ста человек.

Госсовет — конституционный государственный орган — будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти всех уровней.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета Владимир Путин подписал 8 декабря.

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