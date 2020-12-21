Джакарта, , 15:09 — REGNUM Правительство Индонезии считает, что вакцина против коронавируса, произведенная компанией Sinovac Biotech, обладает достаточным уровнем эффективности для борьбы с COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии отметили, что китайская вакцина Sinovac эффективна на 80%, что показала третья фаза клинических испытаний.

Само правительство Индонезии получило первую партию китайской вакцины от коронавируса, произведенной Sinovac, 6 декабря 2020 года. Кроме того, 1,8 млн доз той же вакцины будут доставлены в январе 2021 года. Затем в Индонезию будет импортировано 45 млн доз.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что вакцинация против коронавируса будет полностью бесплатной для всех жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан попросил ограничить проведение рождественских служб в церквях, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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