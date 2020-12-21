Найроби, , 15:14 — REGNUM Спикер Собрания округа Найроби Бенсон Мутура был приведен к присяге в понедельник, 21 декабря, в качестве исполняющего обязанности губернатора Найроби. Об этом сообщает кенийская газета The Nation.

В своей инаугурационной речи Мутура обещал восстановить «здравый смысл» в управлении столицей.

«Вы избирали меня на различные должности в городе, и я никогда не подводил вас. Я не подведу и в этот раз», — сказал он.

Он также пообещал выйти из бюджетного тупика, чтобы обеспечить предоставление услуг всем жителям города. С этой целью он подписал бюджетные ордера вскоре после принятия присяги, обеспечив выделение бюджета в размере 37,5 миллиардов кенийских шиллингов, траты которого были приостановлены с октября.

Мутура должен был быть приведен к присяге в пятницу, 18 декабря, но церемония была отложена.

Напомним, что 17 декабря сенат вынес импичмент губернатору Найроби Майку Сонко. Мутура занял пост исполняющего обязанности губернатора на 60 дней, поскольку в Найроби нет должности заместителя губернатора.

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