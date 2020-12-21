Нью-Дели, , 15:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин уже в первой половине 2021 года может посетить Индию с официальным визитом и провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом 21 декабря в интервью, посвященном десятой годовщине особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Он напомнил, что саммит глав двух государств должен был состояться в октябре 2020 года, однако из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, несмотря на проведённую масштабную работу по подготовке встречи, был перенесён на следующий год.

«Пандемия осложнила проведение контактов, отразилась на частоте очных встреч, однако в целом она не изменила плотности российско-индийского политического и экономического диалога, — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС. — Надеюсь, что мы сможем увидеть здесь, в Индии, президента России в первой половине будущего года».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин провели переговоры на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке в сентября 2019 года. в совместном заявлении глава российского государства подчеркнул, что Индия является одним из ключевых партнёров России.

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В марте 2020 года главы двух государств в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. В ноябре Путин и Моди встретились в коллективном формате в рамках саммита БРИКС.