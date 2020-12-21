Ереван, , 15:05 — REGNUM Решение о том, чтобы прервать рабочую поездку по Сюникской области премьер-министр Армении Никол Пашинян принял из-за того, что местные жители в знак протеста перекрыли ему дорогу в районе города Горис. Об этом глава армянского правительства написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Дорогу закрыли, дабы не подтвердилось, что в Горисе, Каппен и Мегри будет такая же атмосфера, как в Сисиане. Я в этом уже убедился», — говорится в сообщении Пашиняна.

Также он отметил, что решил не применять силу в день траура по погибшим в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и отметил, что возвращается в Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в вопросе возвращения на родину военнослужащих Армении выразил армянский премьер-министр Никол Пашинян.