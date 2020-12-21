Москва, , 14:59 — REGNUM Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса приостановил воздушное сообщение с Великобританией, сообщили 21 декабря в оперативном штабе.

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Временные ограничения введены в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса. Авиасообщение приостанавливается с 00:00 22 декабря и продлятся семь дней. Дальнейшее решение будет принято по итогам изучения ситуации с новым штаммом коронавируса, добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти внимательно изучают ситуацию с новым штаммом коронавируса. По его словам, решение о приостановке авиасообщения должны принимать в оперативном штабе.

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