22 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Американский журнал Popular Mechanics: «Посмотрите на стрельбу русской подводной лодки ядерными ракетами как на анонс конца цивилизации. Хорошо, что это было всего лишь испытание...».

Владимир Васильев, , 00:20 — REGNUM Военно-Морской Флот СССР 6 августа 1991 года провёл учения «Бегемот-2». Речь идёт о демонстрации полноракетного подводного старта. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-407 Северного флота из подводного положения произвёл успешный залп всеми шестнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами. Атомная подводная лодка находилась в акватории Баренцева моря, а удар наносила по полигону Кура на Камчатке. Все шестнадцать ракет были выпущены всего за две с небольшим минуты.

Подводная лодка ВМФ России Иван Шилов © ИА REGNUM

Важная деталь, которая не указывается в ряде источников. Согласно сценарию учений «Бегемот-2», только первая и последняя ракеты были запущены по плану боевой подготовки, и их головные части, в конечном итоге, успешно отработали по учебным целям на полигоне. Остальные ракеты после выхода из стартовых устройств и достижения высоты несколько километров самоликвидировались.

Атомная подводная лодка К-407, которая в настоящее время, кроме номера, носит название «Новомосковск», относится к проекту 667БДРМ «Дельфин». Данный корабль завершил серию из семи подводных крейсеров этого типа, построенных с 1984 по 1990 год. К-407 — это последняя АПЛ, построенная в Советском Союзе.

Атомный ракетный подводный крейсер К-407 «Новомосковск» Mil.ru

Лодка имеет 16 шахт для размещения МБР Р-29РМ (шифр «Синева»), жидкостных трёхступенчатых ракет с разделяющимися головными частями с 4−10 ядерными боеголовками индивидуального наведения каждая. Дальность стрельбы ракетой «Синева» составляет 8,3 тысячи километров, круговое вероятностное отклонение от цели — до 500 метров, стартовая масса — 40,3 тонны.

Надо полагать, что и дата учений «Бегемот-2» была выбрана не случайно. Именно 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Таким образом Вашингтону посылался определённый сигнал.

Следует заметить, что демонстрация полноракетного подводного старта, состоявшаяся 6 августа 1991 года, уникальна. До сих пор никто в мире его не повторил. Командиру корабля капитану 2-го ранга С. В. Егорову по результатам этой операции было присвоено воинское звание капитана 1-го ранга.

Однако через две недели в Советском Союзе состоялся путч, а 8 декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

Несмотря на тяжелейшую ситуацию, связанную с распадом Советского Союза, Российская Федерация смогла не только сохранить боеготовые стратегические ядерные силы, но и обновить их потенциал. Если говорить о морской компоненте стратегических ядерных сил, то речь идёт о поступлении на вооружение ВМФ РФ ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А».

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске © ИА REGNUM

В настоящее время в составе Северного и Тихоокеанского флотов России боевое дежурство несут три АПЛ базового проекта 955 «Борей» («Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах», «Александр Невский») и одна АПЛ проекта 955А «Борей-А» («Князь Владимир»). Четыре РПКСН типа «Борей-А» («Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский») заложены и находятся в разной степени постройки. В частности, подлодка «Князь Олег», которая является первой серийной лодкой проекта «Борей-А», в июле 2020 году уже спущена на воду.

В декабре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на вооружении ВМФ РФ будут стоять семь атомных подлодок проекта «Борей-А». Итого: со временем российский флот будет располагать десятью РПКСН проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Именно эти атомные подводные лодки на ближайшие десятилетия составят основу морских стратегических ядерных сил России. По мнению экспертов, десять РПКСН будут поровну распределены между Северным и Тихоокеанским флотами.

Каждый из этих РПКСН способен нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». По открытым данным, дальность стрельбы данной ракетой достигает 10 тысяч километров. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с 6−10 ядерными боеголовками индивидуального наведения. Круговое вероятностное отклонение от цели — до 250−300 метров.

Пуск «Булавы» Mil.ru

Значимым событием для морской компоненты стратегических ядерных сил России стал залп из подводного положения сразу четырьмя баллистическими ракетами Р-30 «Булава» по полигону Чижа Архангельской области из акватории Охотского моря 12 декабря 2020 года. Четыре ракеты вышли с интервалом 7−8 секунд. Минобороны РФ отметило, что все боевые блоки ракет успешно прибыли на полигон.

Залповый пуск производился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки с РПКСН К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей», находящегося в составе Тихоокеанского флота. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, пуск четырех баллистических ракет «Булава» был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.

Следует заметить, что первый залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера проекта 955 «Борей» состоялся 22 мая 2018 года. Это, кстати, была и первая залповая стрельба «Булавой». Из подводного положения отработал РПКСН К-535 «Юрий Долгорукий», находящийся в составе Северного флота. Стрельба производилась из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Задачи пуска были выполнены.

Залповый пуск считается единственной по-настоящему полноценной формой испытаний запуска ракет морского базирования. Подобный пуск практически повторяет алгоритм действия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения в боевых условиях. Однако данные испытания очень дорого стоят, поэтому проводятся нечасто. Это в годы СССР с расходами на оборону не считались. Сейчас же военно-политическое руководство России придерживается принципа разумной достаточности.

Пуск баллистической ракеты «Булава» атомной подводной лодкой проекта 955 «Борей» в ходе испытаний в Белом море. Декабрь 2020 Цитата из видео из YouTube

Что интересно. Залповый пуск четырёх ракет «Булава» 12 декабря 2020 года поднял шумиху на Западе. Известный американский журнал Popular Mechanics 15 декабря 2020 года опубликовал статью под названием «Посмотрите на стрельбу русской подводной лодки ядерными ракетами как на анонс конца цивилизации. Хорошо, что это было всего лишь испытание…».

После пусков «Булавы» 12 декабря 2020 года на авиабазе Рамштайн в Германии, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, сработал сигнал тревоги об угрозе ракетного удара. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США.

Предполагается, что автоматическое срабатывание тревоги могла вызвать фиксация американским разведывательным спутником пусков сразу четырех МБР с российской подводной лодки из подводного положения в Охотском море. Известно также, что ВС США были заранее предупреждены о ракетных пусках российской стороной.

Надо понимать, что залповый пуск МБР посылает определённый сигнал вероятному противнику: залповый полёт ракет резко снижает вероятность срабатывания его системы противоракетной обороны. Это также является очень сложным мероприятием боевой подготовки, успешное проведение которого говорит о высочайшем профессионализме экипажа российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения.

Атомная подводная лодка проекта 955 «Борей» в ходе испытаний в Белом море. Декабрь 2020 Цитата из видео из YouTube

Также надо учитывать, что 5 февраля 2021 года истекает действие договора «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-3) между Россией и США. И нельзя исключать, что залповый пуск четырёх МБР «Булава» 12 декабря 2020 года должен подтолкнуть Вашингтон от предварительного выставления России невыполнимых условий к формированию конструктивной позиции по данному вопросу.