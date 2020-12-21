Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM В конфликте, возникшем в связи с увольнением главного редактора газеты «Вперёд» в Батайске Ростовской области, разбираются в правительстве региона. Елену Пивоварову, бывшего генерального директора — главного редактора ООО «Батайское информационное агентство «Вперед» пригласили на встречу с первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства региона.

Встреча состоялась по поручению губернатора Василия Голубева, в ней принял участие руководитель исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» в Ростовской области Алексей Варяница.

«В ходе встречи были изучены обстоятельства увольнения руководителя муниципального издания и обсуждены пути урегулирования конфликта», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о законности увольнения Елены Пивоваровой с должности прозвучал 17 декабря на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Коллеги Пивоваровой с возмущением рассказали об увольнении без объяснения причин редактора газеты, входившей в десятку лучших в России. Президент поручил разобраться в ситуации губернатору с участием представителей Общероссийского народного фронта, пообещав помощь, если у главы региона «не хватит сил».

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