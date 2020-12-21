Москва, , 14:46 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие автомобильного туризма в России, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Борисом Пайкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Предусматривается введение новых понятий: «туризм автомобильный», «кемпинг», «караван», «туристический кластер», «автотуристский кластер», закрепляется приоритет развития туристских, автотуристких кластеров через государственно-частное партнерство и другие механизмы привлечения внебюджетного финансирования, возлагает на Федеральное агентство по туризму обязанности по содействию развития туристских кластеров.

Кроме того, планируется ввести добровольную классификацию кемпингов как одного из основных видов средств размещения в рамках индустрии автомобильного туризма.

Предусматриваются также изменения, направленные на установление повышенных требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог.