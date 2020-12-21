Анкара, , 14:51 — REGNUM В ходе своего выступления на саммите по кибербезопасности турецкий вице-президент Фуат Октай почувствовал себя плохо. Трансляцию саммита, проходившего в Анкаре, вел телеканал TGRT.

Во время выступления Октай перестал говорить, после чего к нему сразу же подошли сотрудники охраны, заявившие о необходимости вызвать службу скорой помощи, и трансляция мероприятия была прервана.

Позднее вице-президент заявил, что он плохо себя почувствовал в результате переутомления.

«Я думаю, что мне стало плохо из-за недосыпа и переутомления», — приводит его слова телеканал CNN Turk.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов.