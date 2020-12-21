Душанбе, , 14:43 — REGNUM Бывший министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод стал наблюдателем на президентских выборах в Киргизии от Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает 21 декабря издание Asia-Plus.

Глава комитета по правопорядку, обороне и безопасности нижней палаты парламента Таджикистана направлен в Киргизию от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Кроме того, наблюдатели отправится в соседнюю республику от таджикистанского ЦИК. Они войдут в состав миссии Исполкома СНГ. Точный состав миссии ЦИК будет объявлен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы президента Киргизии пройдут 10 января 2021 года. Избирателей и процесс выборов будут охранять 11 тыс. сотрудников милиции.

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