Манила, , 14:42 — REGNUM Филиппины получат 30 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической компанией Novavax в июле 2021 года, сообщает Antara.

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В министерстве иностранных дел Филиппин заявили, что соглашение о поставке вакцины Novavax, вероятно, будет заключено до конца 2020 года.

Несмотря на переговоры с рядом производителей вакцин от коронавируса, на сегодняшний день Филиппины подписали соглашение о поставках 2,6 млн доз вакцины от компании AstraZeneca.

Известно, что Филиппины также планируют закупить 25 млн доз вакцины у Sinovac Biotech и нацелены на поставку вакцин Moderna и Arcturus Therapeutics Holdings.

Напомним, по последним данным на территории Филиппин выявлено 459 789 носителей коронавируса и 8947 случаев смерти.

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