Мадрид, , 14:50 — REGNUM Бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу не намерены выдавать России испанские власти. Об этом говорится в двух решениях Национальной судебной коллегии Испании.

В октябре испанский суд отказался экстрадировать Мургу в Россию. Это решение обжаловала прокуратура, но судебная коллегия отклонила жалобу, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные решения.

Мургу в текущем году задержали в городе Аликанте по запросу России, судья оставил его на свободе, взяв подписку о невыезде. Ранее Мургу объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Отметим, с декабря 2011 года по сентябрь 2013 года Мурга был депутатом Государственной думы РФ VI созыва, членом фракции «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении Мурги возбудили в Ставропольском крае в январе 2019 года. По версии следствия, он присвоил 3,5 млн рублей, которые были выделены из бюджета на доработку созданного по госконтракту сайта по продвижению товаров региональных производителей.

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