Ново-Огарево, Московская область, , 14:22 — REGNUM В России предпринимаются масштабные меры по обеспечению военнослужащих жильём. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ — трансляция»

«С 1 октября 2020 года на 3% проиндексировано денежное довольствие военнослужащих. Не снижаются темпы жилищного обеспечения. За последние три года на выделенные из федерального бюджета субсидии квартиры приобрели более 15 тыс. военнослужащих, служебное жильё получили 108 тыс. военнослужащих», — заявил Путин.

«В течение 2021−2023 годов постоянное жильё получат ещё более 10 тыс. человек. Служебное — 90 тыс.», — указал он.

По его словам, накопительно-ипотечные системы (НИС) также хорошо себя проявили.

«Только за 2018−2020 годы её применение позволило обеспечить жильём свыше 57 тыс. военнослужащих. В ближайшие три года, благодаря этой системе, квартиры должны получить ещё 55 тыс. человек. Таким образом, с 2018 по 2023 годы всего постоянным жильём будет обеспечено почти 138 тыс. военнослужащих», — подчеркнул президент.