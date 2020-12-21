Шанхай, Китай, , 14:21 — REGNUM На несколько районов восточного побережья Китая приходится около 40% всей торговли страны с Индонезией, сообщает Antara.

«Товары из Индонезии действительно привязаны к восточному побережью, а также к югу страны», — заявил генеральный консул Индонезии в Шанхае Дени Курния.

По его словам, общий объем торговли Индонезии с несколькими восточными прибрежными районами Китая, может достигать $3,5 млрд в месяц. Дефицит торгового баланса с Китаем также уменьшился.

Ожидается, что стоимость торговли Индонезии с Китаем в 2021 году снова вырастет, особенно с учетом того, что уровень потребления жителей Китая также начал улучшаться.

Консульство Индонезии в Шанхае продолжит расширять рынок продуктов питания, напитков и тропических фруктов из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Индонезии необходимо сосредоточить внимание на альтернативных и возобновляемых источниках энергии.

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