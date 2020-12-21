Осло, , 14:23 — REGNUM В настоящее время в Швеции число погибших от COVID-19 почти в 20 раз превышает аналогичный показатели в Норвегии. В связи с этим бывший премьер-министр Норвегии и экс-генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Гру Харлем Брундтланд называет «удивительным» тот факт, что правительство соседней Швеции продолжает прислушиваться к оценкам и советам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Ситуация в Швеции просто невероятная», — констатировала Брундтланд.

Политик с ужасом смотрит на то, как Швеция справилась с пандемией коронавируса. Напомним, что в Швеции скончавшимися от COVID-19 признали 7 993 человек, по сравнению с примерно 404 погибшими в Норвегии.

«Удивительно, что они так долго следуют оценкам, которые представляет Агентство общественного здравоохранения Швеции. Я следила за развитием ситуации, качала головой и задавалась вопросом: «Как это возможно»? Одно дело, что сказал Андерс Тегнелл и как он оценивает ситуацию, но Швеция — это же страна с множеством институтов, правительством и парламентом», — заявила Брундтланд.

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