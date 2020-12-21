Стокгольм, , 14:25 — REGNUM В связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 на территории Великобритании, который, по словам британского премьер-министра считается на 70% заразнее, профессор Стокгольмского университета Том Бриттон требует от правительства Швеции принятия жестких и решительных мер, прежде чем мутация коронавируса достигнет территории страны. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Напомним, что поздно вечером 20 декабря министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг объявил, что в настоящее время власти страны готовят запрет на въезд из Великобритании. Однако официальное решение правительства будет обнародовано 21 декабря.

В свою очередь, профессор Бриттон призывает не медлить с ограничительными мерами.

«Это битва на время. Чем больше у нас будет времени на вакцинацию до того, как новый штамм вируса станет доминирующим в Швеции, тем меньше у нас будет времени заразиться и умереть. Хороши все меры, которые могут задержать прибытие этого нового вируса в Швецию. Ограничения на поездки и карантин — самые распространенные», — отметил профессор.

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