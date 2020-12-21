Москва, , 14:10 — REGNUM Высоки риски обострения конфликта в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах мира. Об это 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенной заседании коллегии Минобороны РФ.

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«Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной», — сказал глава государства. В 2020 году вспыхивали новые и обострялись старые региональные конфликты, отметил Путин.

По его словам, предпринимались действия для подрыва глобальной стабильности. Несмотря на сложные условия, министерство обороны выполняло поставленные задачи эффективно.

На расширенной заседании коллегии Путин сказал, что современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%.

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