Париж, , 14:20 — REGNUM Власти Франции должны «удвоить осторожность» в условиях «проблематичной мутации» вируса SARS-CoV-2 в более заразную форму. Об этом, как предает Le Figaro, сообщил в понедельник, 21 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания правительства, к которому заразившийся ранее коронавирусом президент присоединился с помощью видеоконференции.

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По его словам, «куда более агрессивная форма» SARS-CoV-2 «продемонстрировала сложность» и «изобретательность» вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».