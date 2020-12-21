Ново-Огарево, Московская область, , 14:09 — REGNUM Вооружённые силы России внесли незаменимый вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

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«Все мы благодарны российской армии за незаменимую помощь, за незаменимый вклад в общую борьбу с коронавирусом. За помощь столь своевременную и действенную, ощутимую», — заявил Путин.

С учётом строящегося медцентра в Южно-Сахалинске, за девять месяцев текущего года Минобороны построило 30 медцентров для больных коронавирусом, указал он.

«Знаю, что специалисты, военные строители работали как в боевых условиях. Действовали по армейским, фронтовым законам, когда поставленная задача должна быть выполнена во что бы то ни стало, несмотря ни на что», — подчеркнул президент.

«Такие примеры доказывают известное у нас в народе выражение: народ и армия едины. И мы видим, что это не пустые слова», — добавил он.