Москва, , 14:06 — REGNUM Россия не раз предлагала США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в феврале 2021 года, однако не получила ответа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на итоговой коллегии Минобороны России.

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Он констатировал, что в отношении ДСНВ определённости нет. Официальная Москва неоднократно заявляла о готовности продлить это соглашение.

«Ответа нет», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году ДСНВ-3 действует с 2011 года. На сегодняшний день это единственный договор России и США, ограничивающий их вооружения. Ранее Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий.

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